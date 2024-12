Bonprix TeamVolley perfetto davanti al proprio pubblico, il poker è servito

Ormai è una legge. Il Bonprix TeamVolley si conferma perfetto davanti ai propri tifosi: contro il Cus Pavia arriva la quarta vittoria in altrettante uscite casalinghe, in questo avvio di stagione di Serie B2 nazionale. Il tabellone del Palasport lampeggia 3-1 per le biancoblù.

Sestetto già visto a Chieri per coach Fabrizio Preziosa. Con capitan Diego assente, le schiacciatrici sono Gualinetti e Biasin. Caimi palleggio e Filippini opposto, Bonini e Macchieraldo centrali con Fizzotti libero. Primo set in cui il TeamVolley parte bene. Sul 10-4 la panchina pavese chiama time-out, perché il 75% dei punti sono arrivati da imprecisioni delle padrone di casa.

Qualcosa si aggiusta, ma è un parziale senza storia. Il Bonprix si mantiene saldamente al comando e il gap si allarga: un muro di Biasin forza il secondo tempo sul 20-11, poi si scivola per inerzia fino al 25-15 grazie ad un paio di errori in battuta delle avversarie. Decisamente più movimentata la seconda frazione, almeno fino al 9-8. Il TeamVolley infila tre punti uno dietro l’altro, anche grazie a una Gualinetti scatenata. La panchina del Cus spende ancora un time-out sul 12-8 e il set si rimette in bolla. Sul 18-16 è coach Preziosa a scegliere di parlare alle sue ragazze, mentre dall’altra parte della rete Pavia rischia qualche cambio in corsa. Per le biancoblù, entrano Francoli e Daffara, ma è sempre Gualinetti a scavare un solco pesante sul 22-18.

Oltre alla schiacciatrice, sale anche in cattedra Macchieraldo, per i due punti finali del 25-20. Le pavesi sono spalle al muro nel terzo set, ma cambiano registro. Quattro punti di parziale valgono il 4-7 della prima chiamata dello staff biancoblù. Il margine si assottiglia ma il Cus non molla. Sull’11-13 fa il suo esordio sotto-rete Fallarini, al posto di Macchieraldo; i cambi che però scompaginano i piani delle lombarde arrivano sul 16-20, con l’innesto di Francoli e Daffara. Tre punti di fila (di cui due della solita Gualinetti) e il set si riapre. Si procede punto a punto, errore per errore, ma il TeamVolley non riesce a mettere il naso avanti e il Cus strappa il 23-25 in volata. Nei piani lessonesi non c’era l’opzione di regalare punti sul campo di casa.

Quarto set che parte a strappi, ma con Pavia determinata a prendersi il tie-break. Preziosa indica la “T” sul 7-10, quindi Gualinetti e Biasin martellano e impattano l’11 pari. Le ospiti non mollano e tornano sul +3, ma tre infrazioni consecutive (anticipate da un punto di Biasin e chiuse da un altro di Macchieraldo) permettono al TeamVolley di mettere la freccia e sorpassare sul 18-17. L’equilibrio regge fino al 20 pari, ma si spezza con una fast di Bonini. Il finale è tutto biancoblù: due volte Gualinetti e poi ancora Filippini sigillano il 25-21.

Coach Fabrizio Preziosa: “Tre punti e vittoria importanti, ci volevano. Una bella boccata d’ossigeno, contro una diretta concorrente. Rimaniamo imbattute in casa e ci riprendiamo dal passaggio a vuoto di Chieri. Tra le varie cose buone, il fatto che abbiamo lavorato con un equilibrio tecnico-tattico molto positivo, mantenendo basso il numero degli errori e facendo muro-difesa con disciplina. Abbiamo concesso solo il side-out alle avversarie. La costanza è il nostro tallone d’Achille: nel terzo set abbiamo iniziato a battere male, troppo imprecise nelle azioni semplici. Abbiamo pagato un prezzo salato, i tentativi di recupero sono stati vanificati da altri errori, con la fatica che si accompagnava agli sprechi. Il quarto è partito allo stesso modo, ma ci siamo riprese e a tre quarti del parziale abbiamo fatto lo scatto decisivo. Nel finale non abbiamo più mollato. Dal lato emotivo e caratteriale, è stata una buona partita: siamo riuscite a reagire, nonostante il “down” del terzo set che aveva sciolto la positività iniziale. Meritati i tre punti, ma questa partita deve esserci utile non solo per la classifica, ma anche per la fiducia e la consapevolezza: siamo sempre noi l’ago della bilancia. D’altro canto, se non troviamo l’equilibrio qualsiasi squadra può metterci sotto. Lavoriamo su questo per migliorare sempre di più la prestazione”.

Mvp di serata (con ben 27 punti a referto) la schiacciatrice Letizia Gualinetti: “Una partita dominata nei primi due set, in cui siamo state brave a sbagliare poco tenendo alto il nostro ritmo. Pavia è salita nel terzo e nel quarto, siamo state imprecise ma ci siamo riprese. Lavoriamo sulla pazienza, sulla capacità di trovare soluzioni, di capire in quali momenti possiamo spingere e in quali prolungare l’azione. La vittoria è bella, di tutte: i cambi sono stati efficaci, hanno influito bene sull’umore e sul gioco. Non ci siamo abbattute nemmeno nei momenti tosti. Sono davvero orgogliosa, perché questa settimana abbiamo lavorato veramente bene e ce lo meritavamo. Proviamo a sbloccarci in trasferta: è quello che ci manca per avere davvero piena fiducia in noi stesse”.

BONPRIX TEAMVOLLEY – Cus Pavia Volley 3-1 (25-15/25-20/23-25/25-21)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 2, Daffara, Biasin 14, Sola ne, Gualinetti 27, Francoli, Macchieraldo 5, Bonini 6, Fallarini 2, De Carlini ne, Filippini 15, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.