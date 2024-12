Calcio, la Biellese rallenta a Volpiano. In Prima giornata super per le nostre squadre (foto di repertorio)

Rallenta la corsa della Biellese. A Volpiano i lanieri raccolgono un punto (1-1) mentre la diretta inseguitrice non sbaglia un colpo: proprio la Pro Eureka supera agevolmente il Lascaris con il punteggio finale di 3 a 1. Ora, le distanze si accorciano: i bianconeri restano primi nel girone di Eccellenza con appena un punto di differenza dagli avversari.

In Promozione, invece, esulta il Città di Cossato che, con il 2-1 casalingo con la Dufour Varallo, si porta alla testa della classifica, con 26 punti. Successo anche per il Ceversama (1-0) con il Montanaro a differenza della Fulgor Chiavazzese che si deve accontentare di un pareggio con l'Ivrea (2-2).

Buone notizie anche in Prima Categoria con la Valle Elvo capolista del raggruppamento, dopo la bella vittoria con la diretta rivale Vischese. Vittorie anche per Ponderano (2-0 esterno con Crescentinese), Valle Cervo Andorno (2-1 sul campo di Livorno Ferraris), Torri Biellesi (1-0 con Santhià) e Valdilana Biogliese (1-0 a Trecate). Sfida a reti invariate per il Gaglianico, frenato sullo 0-0 dal Cigliano.

In Seconda, il Vigliano rialza la testa superando 2 a 1 il Virtus Mulino Cerano; identica sorte anche per la Cervo mentre il Lessona non va oltre lo 0-0 con il Palestro. Infine, in Terza, il Pollone e il Futuro Giovani Vilianensis ottengono il massimo della posta in palio con Castiglione e Cossatese.