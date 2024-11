Da Biella a San Marino per il Tour Music Fest, Intlights: “Un’esperienza indimenticabile” FOTO e VIDEO

La giovane band biellese "Intlights", composta da Jodie Pieri (batteria), Sofia Zingarelli (basso), Simone Almangano (voce e chitarra) e Alessandro Mercandino (chitarra), ha recentemente partecipato alle finali europee del Tour Music Fest – The European Music Contest 2024, tenutesi a San Marino.

I ragazzi biellesi, nonostante non siano riusciti ad accedere alla fase successiva, hanno vissuto un'esperienza per pochi, battendosi per emergere fra migliaia di band a livello nazionale e spiccando fra le prime 30 selezionate. Un’esperienza entusiasmante che porteranno sempre nel cuore: “Siamo partiti sabato pomeriggio, il 23 novembre, pronti a dare il massimo all’audizione del giorno seguente – dichiarano – Purtroppo non abbiamo potuto visitare la città, ma le emozioni hanno prevalso e volevamo concentrarci sulla performance. Domenica, infatti, ci siamo dedicati interamente al contest, finendo alle 19.00 e dopo aver assistito alla selezione delle 8 band finaliste abbiamo festeggiato, forti dell’unione del nostro gruppo”.

Gli Intlights hanno riscontrato un clima piacevole e di grande sostegno reciproco: “Un evento organizzato nei minimi particolari e grazie al calore dei partecipanti abbiamo parlato spesso e colto l’occasione per confrontarci e scambiarci i contatti. La competizione non è stata per nulla aggressiva e al contrario, abbiamo ricevuto molti complimenti sinceri e amichevoli”.

Sul palco, hanno dato il meglio di sé, esibendosi con energia e passione, ricevendo applausi calorosi non per la loro giovane età, ma per la qualità della loro performance. Il presentatore dell'evento ha sottolineato la loro bravura, riconoscendone il talento emergente che, con le giuste indicazioni e tanto impegno, avrà la possibilità di emergere anche in futuro: “Torniamo a casa con maggior affiatamento e presto riceveremo una mail con alcuni consigli per migliorare la nostra prestazione. Non vediamo l’ora di poter mettere in pratica gli insegnamenti dei tecnici e dalla giuria e pensare ai progetti futuri”.

Ora i ragazzi guardano al futuro e hanno già pensato al passo successivo: “Se avremo l’occasione parteciperemo a qualche serata, ma l’obiettivo principale è di pubblicare un EP in primavera, affinare la tecnica e migliorarci costantemente!”

Un esempio per tutti i giovani che possiedono un sogno: provarci, sbagliare e migliorare per raggiungere, passo dopo passo, la sua realizzazione.