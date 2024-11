Intlights: la band biellese pronta a lasciare il segno al Tour Music Fest FOTO e VIDEO

Una giovane band, già nota nel Biellese, sta conquistando un pubblico sempre più vasto e nei giorni scorsi abbiamo assistito all'esibizione del brano che li porterà alla finale dell'ambito contest.

Gli “Intlights” stanno già facendo parlare di sé e nonostante la giovane età sono determinati a farsi spazio nel mondo della musica. Jodie Pieri (batterista), Sofia Zingarelli (bassista), Simone Almangano (cantante e chitarrista) e Alessandro Mercandino (chitarrista) sono i membri del gruppo rock emergente, che si sono qualificati per la finale del Tour Music Fest, che si terrà a San Marino.

La band è nata ufficialmente a gennaio del 2023, iniziando a suonare in pubblico a partire da aprile e da allora i ragazzi non si sono mai fermati. La loro crescita è stata rapida e costante, anche grazie al fitto programma di concerti ed eventi a cui hanno partecipato. Il Tour Music Fest, infatti, non è il primo traguardo per gli Intlights, che hanno già vinto altri contest locali e partecipato ad altre manifestazioni al di fuori del Biellese.

Ma ora la parola va agli artisti che durante una sessione di prove ci raccontano i momenti salienti della loro storia, parole ed emozioni che trapelano dai brani di un album, tutto da scoprire…