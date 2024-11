Chiavazza celebra la Festa dell’Immacolata all'O.A.S.I.: un weekend di tradizione, fede e solidarietà

La Parrocchia di Chiavazza e l’O.A.S.I. (Opera Assistenza SS. Immacolata) sono pronte ad accogliere la comunità per celebrare la tradizionale Festa Patronale dell’Immacolata. Un evento che, anno dopo anno, non è solo un momento di spiritualità, ma anche un’occasione preziosa per rinsaldare i legami della comunità attraverso cultura, solidarietà e convivialità, una nuova edizione dopo l'epidemia che non ne aveva più permessa l'organizzazione.

Questo il programma della giornata che prevede un ricco ventaglio di iniziative. La festa prenderà il via venerdì 6 dicembre con uno spettacolo teatrale imperdibile, pensato per grandi e piccini. Alle ore 20.45, presso il Teatro Parrocchiale di Chiavazza, la compagnia “Il Tarlo” presenterà “Nel Paese dei Balocchi”, un’opera ricca di emozioni e messaggi profondi, con la partecipazione di attori del calibro di Beppe Pellitteri, Gisella Valli, Neviano Dalvici e altri talentuosi interpreti. L’intera serata è organizzata dal Gruppo Volontari Amici dell’O.A.S.I. e il ricavato sarà devoluto in favore dei residenti della Casa di Riposo O.A.S.I. Un appuntamento culturale che unisce intrattenimento e solidarietà, facendo del teatro un ponte tra arte e bene comune.

Il cuore delle celebrazioni proseguirà domenica 8 dicembre presso la Casa di Riposo O.A.S.I. a partire dalle ore 15.15. Ad accogliere i partecipanti saranno momenti di riflessione e dialogo, con la relazione sull’attività svolta, gli obiettivi programmatici e la situazione economica dell’ente. Alle ore 16.00 ci sarà la celebrazione della Santa Messa, un momento di raccoglimento spirituale che unirà ospiti, familiari e amici. La giornata si concluderà in allegria con un intrattenimento conviviale e un rinfresco alle ore 17.00.

Non solo eventi, ma anche spazio alla solidarietà natalizia.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, presso la sede dell’O.A.S.I., sarà possibile acquistare prodotti utili per i regali natalizi. Un’occasione perfetta per sostenere l’O.A.S.I., contribuendo concretamente alle attività dell’ente e portando a casa regali che uniscono utilità e significato. Ogni acquisto sarà un gesto di solidarietà per chi dedica la propria vita al sostegno degli anziani e delle persone più fragili.

Un evento per tutti: il valore della comunità. La Festa Patronale dell’Immacolata è molto più di un insieme di eventi: è un invito alla partecipazione, alla condivisione e alla riflessione. È un’occasione per conoscere da vicino l’O.A.S.I. e il prezioso lavoro che svolge a favore della comunità.

Il parroco, don Remo Baudrocco, sottolinea l’importanza di questi momenti per rafforzare lo spirito comunitario e invita tutti a unirsi, anche solo per una visita o un acquisto solidale.

Perché partecipare? Per vivere la tradizione: la Festa dell’Immacolata rappresenta un momento di fede e spiritualità, che ci ricorda i valori autentici del Natale. Per sostenere una buona causa: ogni biglietto, acquisto e donazione contribuirà a migliorare la qualità della vita dei residenti della Casa di Riposo. Per sentirsi parte di una comunità: è un’occasione unica per incontrarsi, condividere esperienze e stringere nuovi legami.

Che siate appassionati di teatro, interessati alla vita della comunità, o semplicemente desiderosi di trascorrere un weekend diverso all’insegna della solidarietà, la Festa Patronale dell’Immacolata a Chiavazza vi aspetta a braccia aperte. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di celebrare insieme valori che contano davvero: la fede, la solidarietà e il senso di appartenenza.

Segnate in agenda: dal 6 all’8 dicembre, Chiavazza sarà il cuore pulsante della tradizione e della solidarietà. Non mancate!