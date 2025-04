Vigliano, una mostra di Placido Castaldi dà il benvenuto agli Alpini

Quale segno di benvenuto a Vigliano Biellese, agli Alpini e a tutti i visitatori che si recheranno nel nostro territorio per la 96° Adunata Nazionale: a partire da martedì 29 aprile e fino a sabato 17 maggio, sarà visitabile in biblioteca una splendida serie di 24 opere pittoriche di Placido Castaldi. Protagonisti, alcuni paesaggi e montagne, ritratti dal “pittore della neve” in svariate sfaccettature.

Placido Castaldi, infatti, fu un appassionato collaboratore del Club Alpino Italiano, presso la cui sede di Biella realizzò una delle sue prime mostre personali, e di cui illustrò diffusamente la rivista nazionale e gli annuari della sezione di Biella. L’amore per la montagna spinse il pittore a partecipare personalmente a due spedizioni himalayane, oltre a decine di arrampicate sulle Alpi e sulle Dolomiti. Le opere che saranno esposte a Vigliano Biellese fanno parte di una collezione privata; curatore dell’esposizione è Sergio Caneparo, autore del pannello introduttivo con le note biografiche oltre che dell’allestimento espositivo.

“Un ringraziamento particolare – commenta il sindaco Cristina Vazzoler - a Sergio Caneparo, cui si deve l’idea di questa esposizione con cui Vigliano rende possibile la conoscenza delle opere di Placido Castaldi ad un pubblico particolare, costituito dagli oltre settecento Alpini che saranno ospitati nel nostro paese proprio in relazione all’Adunanza nazionale. Offriremo quindi a loro, oltre che a tutta la nostra collettività, la possibilità di vedere una selezione particolare di dipinti particolarmente significativi per l’esperienza artistica e umana dell’artista. Pittore che, nella fotografia scelta dal curatore per il manifesto, è ritratto in un momento di svago insieme ad Aldo Sola, suo grande amico, cui la nostra Biblioteca è dedicata: una foto che sembra racchiudere l’idea di questa mostra nella nostro contesto viglianese. Grazie inoltre ad Adriano Leone, presidente del nostro Consiglio di Biblioteca, che ha realizzato i materiali divulgativi di questa iniziativa. L’esposizione sarà aperta tutti i giorni, dalle 14.30 alle 18 dal 29 aprile fino al 17 maggio, domeniche comprese”.