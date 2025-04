Enzo Bianchi, ospite di "Una chiesa a più voci"

Dopo la morte di papa Francesco e in attesa che i Cardinali eleggano il nuovo Vescovo di Roma, proseguono gli incontri di conversazioni aperte, denominati “Martedì disorganizzati” organizzati da "Una Chiesa a più".

L'evento sarà martedì 29 aprile alle ore 20,45 in presenza in chiesa parrocchiale, non occorre prenotare, nel salone dell’oratorio via Montegrappa, 1 – Cossato (fr. Ronco) - statale Cossato-Valle Mosso.

Ospite della serata sarà Enzo Bianchi. "Una voce che, tra le tantissime e alquanto discordanti di questi giorni, saprà raccontarci di Francesco e delle sue scelte, in quanto collaboratore e amico personale. Provvidenziale lo slittamento della serata con Enzo, così faremo memoria di Francesco con sincera gratitudine e speranza", scrivono gli organizzatori dell'evento.