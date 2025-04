25 Aprile a Occhieppo Superiore, Ramella Pralungo: “Mai dimenticare chi ha sacrificato il suo presente per il nostro futuro”

Festa della Liberazione anche nel comune di Occhieppo Superiore. A ricordare la giornata del 25 Aprile il sindaco Emanuele Ramella Pralungo che, sui propri canali social, ha così dichiarato: “Momento di festa nazionale dove non va dimenticato chi ha sacrificato il suo presente per il nostro futuro. Abbiamo feteggiato il 25 aprile prima a Donato, poi nel nostro Occhieppo Superiore, dove ci ha onorato con la sua presenza la presidente del Tribunale di Biella, Dottoressa Paola Rava, e poi a Mongrando. Per non dimenticare mai”.