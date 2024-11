Nel pomeriggio di oggi giovedì 28 novembre tra gli interventi dei Vigili del Fuoco c'è anche un taglio rami pericolanti a Occhieppo Inferiore.

Prima del loro arrivo l'area è stata delimitata per evitare che qualche ramo potesse cadere. In particolare l'intervento è concentrato nel giardino di un condominio popolare, in via Romioglio al civico 5.