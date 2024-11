Biella, si avvicina il Natale: in piazza Vittorio Veneto l'albero di 10 metri che sarà acceso il 7 dicembre

Ci siamo quasi: a piccoli passi Biella si addobba per le feste. E nella mattina di oggi mercoledì 27 novembre, è arrivato in piazza Vittorio Veneto l'albero alto 10 metri che verrà illuminato il 7 dicembre.

Nella stessa giornata verranno anche accese le luci lungo via Italia e via limitrofe.

Prosegue intanto l'apertura della Pista di Pattinaggio in Piazza Mons. Carlo Rossi – Battistero, fino al 6 gennaio il venerdì , sabato, domenica e festivi dalle ore 15 alle 19 in piazza Battistero di sarà la Casetta Leo Club del Vin brulè e dal 30 novembre al 7 gennaio i bimbi delle scuole si decoreranno gli alberi in città. (Progetto per le scuole primarie di Biella).

Gli eventi natalizi del Comune sono a cura dell'assessorato agli eventi Edoardo Maiolatesi e al Commercio Anna Pisani.