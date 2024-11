Avis, a Coggiola la festa dei donatori: premiata anche un'intera famiglia

“Coggiola e l'alta Valsessera si confermano territori di solidarietà e profonda generosità”. Parola di Cristian Nichele, presidente dell'Avis Comunale locale, al termine della festa dei donatori, in programma sabato scorso nei locali dell'asilo don Fava di Portula. In tale occasione, sono stati premiati chi si è distinto nella campagna di donazione nel corso dell'anno 2024.

Circa un centinaio le persone presenti per la cerimonia. “È stata riconosciuta la continuità – spiega Nichele – Da molti anni i nostri associati sono in campo a favore del prossimo. Parliamo di 174 persone. Ma la continuità avviene anche con i giovani, con l'arrivo di 18 nuovi donatori per quest'anno: 14 sono under 30, di cui 8 sotto i 23 anni. Un motivo di orgoglio e grande soddisfazione. Crescono anche i numeri delle donazioni: infatti, molto probabilmente, andremo a superare le cifre dell'anno appena trascorso, che si erano attestate a 320”.

Tra i nomi premiati spicca la famiglia Diani, con papà Romeo e i figli Omar e Marco: un impegno lodevole premiato con l'onorificenza più alta. Questo l'elenco completo dei premiati: distintivo in oro con diamante per Guido Angonese (131 donazioni fine attività); distintivo in oro con smeraldo per Romeo Diani (101 donazioni), Gerardo Pellegrini e Claudio Zanin; distintivo in oro con rubino per Marco Aimone Ceschin, Omar Diani (76 donazioni), Matteo Penna e Stefania Villanova; distintivo in oro per Alessio Angonese, Elena Banfo, Raffaello Bonomo, Roberta Colpo, Lorenzo Consoli, Marco Diani (54 donazioni), Katia Fenaroli, Enrico Mancino, Stefano Marcon, Francesca Lucia Petitti, Paolo Scaglia Rat, Maurizio Vaudano; distintivo in argento dorato per Gianguido Aimone Ceschin, Luigi Bergardo, Pierluca Botta, Vittoria Buccella, Stefano Dettori, Valeria Miola, Linda Moschin, Serena Pagani, Chiara Perotto e Sabrina Pogliano; distintivo in argento per Matteo Arnoldi e Federica Bacchetta; distintivo in rame Francesco Fornara e Nicolò Miotto.