Medici tra passato e futuro: esperienza e nuove promesse nel giuramento di Ippocrate

Venerdì 28 Marzo 2025 all’Agorà Hotel di Biella si è tenuta l’annuale giornata del Medico e dell’odontoiatra dove i giovani medici hanno prestato il giuramento accanto ai colleghi premiati per il 50° di laurea.

Un incontro tra esperienza e nuovi inizi ,un momento di condivisione tra saggezza e passione che rafforza il senso di appartenere alla comunità medica.

Ad introdurre la celebrazione la relazione del Presidente dell’Ordine, dr. Franco Ferrero ,che descrive il panorama della sanità in pericolo senza una seria riforma che affronti sia l’emergenza ospedaliera che territoriale.

Affronta il fenomeno della violenza sugli operatori come segno di frattura sociale e sintomo di un sistema che ha smesso di funzionare.

“Non basta inasprire le pene “ afferma il presidente dell’Ordine –“occorre educare, bisogna investire in prevenzione ,non in repressione.”

La relazione procede affermando che al medico spetta l’umanizzare la cura ,mentre alla politica spetta umanizzare la Salute, e l’intelligenza artificiale e’ sicuramente un’opportunità ,ma non sostitutiva dell’operato del medico, l’attività medica, deve rimanere una guida per le decisioni, la diagnosi e la terapia.

Conclude citando Patch Adams un medico visionario ed alternativo ” Se si cura una malattia si vince o si perde. Se si cura una persona, vi garantisco, si vince sempre.”

La celebrazione di venerdì scorso è stata una solenne occasione per ringraziare i medici che hanno raggiunto il 50° di laurea per aver dedicato alla medicina quasi tutta la loro esistenza.

Una vita di lavoro che rappresenta un tesoro inestimabile di esperienza professionale ed umana .

Il dr. Ferrero ha quindi ringraziato i colleghi che hanno raggiunto il 50° di laurea la Dr.ssa Annalisa Andreani, Dr. Ugo Balcet Dr. Roberto Bergia Dr. Renzo Biasia Dr.ssa Elisa Caramello; Dr.ssa Vera Colli Dr. Guido Colombino Dr. Luigi Comella Dr. Tarcisio Fresia; Dr. Gianfranco Fumagalli Dr. Guido Fusaro Dr. Gabriele Jon Dr. Fabrizio Merlo; Dr. ssa Paola Migazzo, Dr. Roberto Liburno, Dr.ssa Franca Sandigliano, Dr.ssa Laura Schiapparelli, Dr. Angelo Vercelloni.

A seguire il momento più emozionante per giovani medici e le loro famiglie. il giuramento difronte alla comunità medica: un benvenuto segnato da un impegno morale e solenne quale il giuramento di Ippocrate.

Hanno pronunciato “lo giuro”: Dott.ssa Aimone Prina Valeria, Dott. Angiono Roberto, dott.ssa Arena Gloria, dott.ssa Benanchietti Giulia, Dott.ssa Beriachetto Lucia; dott. Buscaglia Andrea, Dott.ssa Capasso Genesia, Dott.ssa Casumaro Alice, Dott.ssa Dalla Valentina Costanza, Dott.ssa Dato Maria Irene, Dott.ssa Delsignore Anna (odontoriatria), Dott.ssa Gallo Martina, dott. Ortone Giacomo, Dott. Pecoraro Pietro, dott.ssa Piglia Giulia, dott.ssa Rivetti Chiara , dott.ssa Schintone Francesca Lodovica.