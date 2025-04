Anche a Biella i "Lions Day 2025", campus medici per offrire visite gratuite FOTO

Anche a Biella i "Lions Day 2025", campus medici per offrire visite gratuite

Dalla osteoporosi alla vista, dall’elettrocardiogramma agli screening glicemici, includendo gli amici a 4 zampe. Per promuovere il benessere della cittadinanza, la prevenzione e la salute, il Distretto Lions International 108-Ila1 ad aprile festeggia il “Lions Day” aprendo vari campus medici nelle piazze di Novara, Biella, Caluso Canavese e Pianezza e offrendo visite gratuite ai cittadini in tante specialità.

Domenica 13 aprile 2025 a Pianezza (Torino) con 10 diverse specialità daranno vita in Piazzale Papa Giovanni Paolo a un enorme campus medico, che effettuerà screening e visite mediche gratuite, dalle ore 9 fino alle ore 18, con 21 stand, unità mobili o pagode: Ecocolordoppler carotide per la prevenzione cardiovascolare; Screening osteoporosi; Visite oculistiche, optometriche; cardiologiche; veterinarie; BLSD; visite di prevenzione di malattie connesse al Diabete, di prevenzione ginecologica; urologica; Elettrocardiogramma; Valutazione cognitiva; test di screening per le funzioni cognitive; screening glicemia; screening adesione dieta mediterranea; misurazione saturazione e della pressione.

“In questi anni i piemontesi hanno dimostrato un apprezzamento sempre crescente verso questa iniziativa. Puntiamo a migliorare ulteriormente il risultato ottenuto lo scorso anno con oltre 1.500 visite effettuate soltanto a Torino”, commenta il governatore del Distretto Lions International 108 IA1, Roberto Turri, durante la conferenza stampa nella sede Lions in via Cialdini, lunedì 31 marzo.

Ma per il tradizionale evento del “Lions Day” i vari club propongono anche altre iniziative di servizio. Domenica 6 aprile si svolgerà il “1° Motoraduno Lions” a Pianezza, articolato in un centro di screening dalle 9 alle 13 preso il palazzo municipale, ed a seguire il percorso motociclistico fino al la go di Viverone. I fondi sono destinati all’assistenza ai bambini autistici.

La stessa sera a Torino all’auditorium Giovanni Agnelli andrà in scena alle 21 il concerto “Sunshine Gospel Masschoir”, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Italiana Trapiantati Di Fegato (A.I.T.F.)

A seguire, sabato 12 aprile a Verbania e Borgomanero i vari club si impegneranno nelle raccolte degli occhiali usati ed altri eventi di raccolta fondi.

I campus medici, invece, si apriranno domenica 6 aprile a Novara in Piazza Martiri dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00; seguirà a Biella la domenica 13 dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.

Domenica 6 Aprile a Novara si terrà anche il Leo Day, in Piazza martiri, dalle 9 alle 13.

La domenica 13 a Caluso Canavese avrà luogo il Campus veterinario dalle 14:40 alle 18:30

La giornata dedicata alla salute e alla prevenzione a Pianezza è organizzata dal Distretto Lions 108Ia1 in collaborazione con il Distretto Leo 108Ia1, il Comune di Pianezza, il Coordinamento Territoriale della Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino e tanti enti e associazioni sanitarie. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Regionale della Regione Piemonte e del Comune di Pianezza.

Calendario Lions Day Piemonte

Domenica 6 aprile: Pianezza, Motoraduno e centro screening; Novara, Campus Medici; Novara, Leo Day ; Torino, Concerto Gospel

Sabato 12 aprile: Verbania: Raccolta occhiali usati e promozione dei vari service del VCO; Borgomanero: raccolta occhiali usati e raduno auto storiche

Domenica 13 aprile: Pianezza, Campus medico distrettuale (tutto il giorno); Caluso canavese: Campus veterinario (14:30 – 18:30); Biella: Campus medico screening (10-12:30, 14:30 – 18); Novara: Banco informativo Lions

Elenco delle postazioni del campus medico Pianezza: Prevenzione cardiovascolare - ecocolordoppler carotide; Screening osteoporosi; Visite oculistiche Visite optometriche; Visite cardiologiche; Prevenzione malattie connesse al Diabete; Visite veterinarie; BLSD; Prevenzione ginecologica; Prevenzione urologica; Elettrocardiogramma; Valutazione cognitiva; Test di screening per le funzioni cognitive; Screening glicemia; Screening adesione dieta mediterranea; Misurazione saturazione; Misurazione pressione; Informativa sui fattori di rischio per le malattie neurodegenerative; Prevenzione rischi legati all’udito; Benessere psicologico e promozione della salute; Informazioni relative al servizio di medicina trasfusionale; Informazioni in ambito veterinario.