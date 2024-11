Cossato dice NO alla violenza sulle donne, installate le sedie rosse con frasi degli studenti (foto dalla pagina Facebook di Comune di Cossato)

A Cossato sono state installate le sedie rosse per la serie di iniziative realizzate per la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, in programma domani, lunedì 25 novembre.

Come riportato dal Comune, in ogni coppia di sedie sono esposti gli eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni per il sostegno alla lotta contro i femminicidi e la violenza di genere e le frasi di riflessione sul tema, fatte pervenire dagli studenti del Liceo Scientifico Cossatese e Valle Strona.

Gli scritti sono in corso di pubblicazione, a cadenza giornaliera, sulle pagine social del Comune, fino a sabato 30 novembre. Anche le sedie saranno esposte fino a quel giorno.