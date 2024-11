Cossila: Intenso fumo da un camino, allertati i Vigili del Fuoco - foto Baù per newsbiella.it

Poco prima delle 9, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Cossila a seguito della segnalazione di alcuni residenti, preoccupati per una intensa fuoriuscita di fumo da un camino, che faceva temere un incendio nella canna fumaria. Arrivati rapidamente sul posto, i Vigili hanno effettuato un controllo approfondito, accertando che fortunatamente non vi fosse alcun pericolo per l'abitazione.