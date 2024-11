Basket, Teens Biella al tappetto con Pavia

Partita a senso unico per i padroni di casa al pala Ravizza di Pavia: qui i ragazzi dello ZST Teens Basket Biella hanno sofferto su entrambi i fronti, offensivo e difensivo, per tutti i 40 minuti di gioco.“Imparare dagli errori e rimanere uniti sono le chiavi di volta su cui si deve lavorare in settimana” spiegano dalla società biellese.

Tabellino

Gagliano 8, Zimonjic 9, Guzzon 6, Liberali, Fall 6, Sasnauskas 11, Caroli 5, Bona 2, Morello 4, Ousman 5, Corradini, Graziotto ne.Allenatori: Antona, Salvoni, Ramella.