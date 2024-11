Pallavolo, TeamVolley, un’altra vittoria nel derby nel weekend FOTO

Spicca un’altra gioia in un derby nel weekend del settore giovanile del TeamVolley. Sorridono le ragazze Under16 del De Mori , impresa esterna invece per l’ Angelico Under14 in riva al lago Maggiore.

UNDER18 ECCELLENZA

UNDER18 ECCELLENZA - 5a giornata

Palestra S.E. “Peretti” di Novara

Hajro Tetti Issa Novara – GENERALI TEAMVOLLEY 3-2

(21-25/20-25/25-15/25-17/15-13)

Coach Ivan TURCICH: «Sono particolarmente soddisfatto. Rimane senza dubbio un po’ di amarezza, perché dopo 40 minuti eravamo sopra 2-0 e non siamo riuscite a concretizzare. Nel terzo e nel quarto set abbiamo portato in campo un nervosismo e una tensione che non saprei dire da dove siano uscite, probabilmente per troppa voglia di chiudere la partita subito. Buona la partenza nel tie-break, in cui abbiamo cambiato il campo sul 6-8. Purtroppo abbiamo regalato quattro punti di parziale che poi abbiamo provato inutilmente a rimontare. L’esperienza avversaria è stata decisiva. Un buon punticino, contro una squadra strutturata che vogliamo rivalutare in casa nostra, perché alla “Peretti” non è mai facile giocare».

UNDER16

UNDER16 Girone - 6a giornata

Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Virtus Biella Fucsia 3-0

(25-13/25-21/25-16)

Coach Ivan TURCICH: «Secondo derby della settimana. Stiamo recuperando qualche infortunio e, sebbene il risultato parli chiaro, la gara non è stata così scontata. Abbiamo pasticciato, tenendo alto il numero di errori: nulla deve essere lasciato al caso in queste situazioni, specie nelle partite così sentite. Bisogna evitare di perdere punti preziosi per il primo posto in classifica. Nel complesso tuttavia, è sempre un 3-0 quindi direi che è andata bene».

UNDER14

UNDER14 Girone D - 6a giornata

Palestra L.S. “Bonaventura-Cavalieri” di Verbania

Pallavolo Altiora – ANGELICO TEAMVOLLEY 0-3

(13-25/7-25/15-25)

Coach Marco ALLORTO: «Una bella partita. Sono molto soddisfatto di come abbiamo approcciato e giocato il match di Verbania. Avevo chiesto alle ragazze di prestare massima attenzione ai fondamentali della battuta e della ricezione: devo dire che sono stato ascoltato. Pecchiamo ancora qualcosina nella comunicazione interna, soprattutto nelle azioni più lunghe e concitate. Ci lavoreremo. Bene così, altri tre punti preziosi».

UNDER13

UNDER13 Girone C - 6a giornata

Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Volley San Giacomo 1-3

(25-22/24-26/22-25/22-25)

Under13 Girone C – RECUPERO 2a giornata

Palestra S.M. “Caretto” di Crescentino (VC)

Volley Crescentino – CONAD TEAMVOLLEY 3-0

(25-17/25-19/25-23)

Coach Alessia DIEGO: «Due partite completamente opposte. Sabato le ragazze hanno giocato veramente bene, peccato non aver portato a casa nemmeno un punticino. Merito della avversarie, ma devo dire che la prestazione è stata ottima. Andiamo sulle montagne russe: a volte giochiamo ai 200 all’ora e facciamo bene ogni cosa, altre ci perdiamo in un bicchiere d’acqua. Sulla tenuta mentale però sono già tutte decisamente migliorate. La seconda invece non è stata una partita di livello, né come concentrazione né come tecnica».