80 anni dalla morte di don Francesco Cabrio: Torrazzo ne celebra la memoria FOTO

80 anni dalla morte di don Francesco Cabrio: Torrazzo ne celebra la memoria - Servizio di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Nella giornata di ieri, domenica 17 novembre 2024, la comunità di Torrazzo ha commemorato l'80° anniversario dell'assassinio di don Francesco Cabrio, giovane parroco ucciso il 15 novembre 1944, mentre tentava di salvare quattro parrocchiani catturati dai fascisti.

La cerimonia si è svolta presso il cippo commemorativo situato al bivio tra Torrazzo e la SP Biella-Ivrea, luogo esatto dell'uccisione. Tra le autorità presenti, il sindaco Luigi Graziano, il vescovo Monsignor Farinella, il Ministro Gilberto Pichetto Fratin e il presidente provinciale dell'ANPI, Gianni Chiorino. Ognuno ha offerto il proprio contributo, per esaltare gli ideali di giustizia e onorare la memoria del gesto eroico.

“Ringrazio la comunità e le numerose autorità presenti – dichiara il sindaco – Ampia la presenza di bambini e ragazzi delle scuole. La memoria vive di generazione in generazione e ciascuno di noi è chiamato, seppur con un piccolo contributo, a divulgare la storia, affinché un giorno non debba ripetersi”.

La figura di don Cabrio è stata ricordata come esempio di coraggio e dedizione alla comunità, simbolo della lotta per la libertà e per la giustizia.