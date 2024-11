Incidente per un'auto in Super, motociclista ferito a Villanova

Auto in panne in Super, motociclista ferito a Villanova (foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Attimi di paura per un 32enne alla guida che, nella prima serata di ieri, 14 novembre, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo in Superstrada.

Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che il mezzo si sia fermato in mezzo alla corsia di sorpasso in direzione di Cossato dopo aver forato due gomme. Danni anche nella parte anteriore del mezzo. L'uomo è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. Sul posto anche i Carabinieri.

A Villanova Biellese, invece, sarebbe rimasto ferito un motociclista a seguito di un incidente mentre a Cossato due auto si sono scontrate ma senza gravi conseguenze.