Biella, torna il via libera per le ferrate

Con ordinanza del dirigente del settore è stata revocata la chiusura, che era stata effettuata a suo tempo per lavori di manutenzione straordinaria, per le ferrate Limbo, Scuola e del sentiero attrezzato. La pubblicizzazione avverrà anche mediante affissione di copia dell’ordinanza all’imbocco delle ferrate precedentemente chiuse.

Il Vicesindaco, Sara Gentile, con delega alla Montagna, Turismo e Cultura dichiara: “Sono lieta di comunicare che la ferrata del Limbo, con annesso sentiero attrezzato, e la ferrata Scuola, sono nuovamente agibili grazie alla conclusione anticipata dei lavori di manutenzione straordinaria. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo intervento che restituisce alle persone un patrimonio montano sicuro e pronto per essere vissuto in tutta la sua bellezza. La riapertura delle ferrate conferma l’impegno del Comune nella valorizzazione della conca di Oropa, cuore pulsante del nostro territorio montano e naturale. Le nostre montagne, con i loro percorsi attrezzati, sono un’importante risorsa non solo per i cittadini, ma anche per il turismo e per il rilancio delle attività economiche connesse. L’investimento fatto sulle ferrate si unisce ai numerosi prossimi interventi che verranno realizzati in Conca: dall’importante ripristino della funivia a quello della messa in sicurezza della pista Busancano, dalla riapertura del ponte della Passeggiata dei Preti alla sistemazione dell’area nei pressi della stazione di partenza della funivia. Tutte azioni che dimostrano la volontà di rendere Oropa e le sue infrastrutture sempre più accessibili e sicure, dando impulso alla fruizione del territorio e a una promozione sostenibile della montagna come valore identitario e leva di sviluppo locale.”