Natale, l'invito del pastore Alberto Antonello: “Ciò che fa la differenza è come viviamo questo momento” VIDEO

“Il Natale è un ricordo, una memoria di un evento che ha segnato il tempo della storia dell'umanità. Per quanto si ripetano simili circostanze, ciò che fa la differenza è come viviamo questi momenti di festa e comunità”. A ribadirlo con forza Alberto Antonello, pastore della Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Biella, in occasione del suo videomessaggio rivolto ai fedeli.

E aggiunge: “Durante il periodo del Natale occorre capire che abbiamo l'opportunità di omaggiare il nostro cuore e di portarlo alla presenza di Dio e Gesù. Così facendo la nostra vita potrà trasformarsi e dar origine ad una esperienza cristiana rinnovata. Da coltivare e mantenere nel tempo così da vivere ed esprimersi compiutamente”.