Soccorso Alpino all'opera in Valle Cervo, il sindaco Delmastro: “Grazie, non vi risparmiate mai” (foto di repertorio)

“Un sentito enorme ringraziamento ai ragazzi del Soccorso Alpino. 2 interventi in 2 settimane. Ieri sera faceva davvero freddino ma non vi siete risparmiati. Perché non lo fate mai. L' amore per il vostro territorio vi porta in montagna spesso per puro piacere ma la conoscenza del territorio vi consente di agire un maniera chirurgica e tempestiva. Grazie ragazzi!”.