Rosazza: sorpresi dal buio perchè la corda in parete resta impigliata, ragazzi chiamano i soccorsi

Brutta avventura fortunatamente finita bene, ieri sabato 3 novembre intorno a mezzanotte per tre ragazzi biellesi, che nel pomeriggio erano andati a Rosazza per dedicarsi all'arrampicata al Campanile di S. Giovannino.

Erano un ragazzo e due ragazze, che nel pomeriggio si sono recati nell'alta valle Cervo per esercitarsi in parete. Peccato però che la corda di uno sia rimasta impigliata, e ora che sono riusciti a districarla e a tornare a terra ci è voluto talmente tanto tempo che è diventato buio, fino che a un certo punto non vedendo più nulla hanno chiamato i soccorsi per arrivare all'auto.

Sul posto sono arrivati sia i Vigili del Fuoco che i tecnici del Soccorso Alpino, che fortunatamente hanno trovato i ragazzi che stavano già autonomamente tornando al mezzo, si trovavano già sul sentiero giusto. Gli hanno dato dell'acqua, per fortuna stavano tutti bene. Per loro solo un grande spavento.