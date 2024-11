TeamVolley: un trionfo nel derby anticipa il match contro Vigevano.

Settimana intensa in casa TeamVolley. Mercoledì sera, la formazione di Prima Divisione – targata Botalla – si è imposta 3-0 a Chiavazza in un derby molto sentito.

Un gustoso antipasto, in attesa della (difficilissima) sfida di sabato sera in Serie B2 nazionale. Il Bonprix riceve alle 20.30 la Pallavolo Florens di Vigevano : capolista, imbattuta e a punteggio pieno, con 15 set vinti e nemmeno uno perso. Servirà un’impresa.

PRIMA DIVISIONE

Il Botalla TeamVolley torna a vincere il derby biellese e si conferma imbattuto nel campionato di Prima Divisione. Sei partite e sei vittorie – tutte per 3-0 - per le ragazze di coach Ivan Turcich, a cui di certo non mancavano le motivazioni.

PRIMA DIVISIONE TST - 6a giornata

PalaSarselli di Biella

Virtus Biella – BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3

(13-25/19-25/16-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano, Boggiani, Cavaliere 5, Scoleri 14, Sola 18, Cena 5, Gariazzo, Damo 3, Nazzi 2, Fontana 9, Paniccia, Piletta 1, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Era la partita dei “grandi ritorni”, mio e di tante ragazze che in quel palazzetto hanno giocato, da padrone di casa o da avversarie. Direi che è stata una bella partita a livello di collettivo, con qualche errore di troppo nel secondo set, in cui comunque abbiamo potuto far girare tutta la formazione. In generale sono soddisfatto, ma voglio fare una menzione speciale per Anna Scoleri che ha disputato davvero una buona partita: un ottimo punto di partenza. Dal lato tecnico e fisico c’è poco da dire, avevamo un vantaggio che però ci ha portato anche a qualche distrazione, che vogliamo evitare. Ancora troppi i cali di attenzione, le “montagne russe” mentali su cui dobbiamo lavorare».

La schiacciatrice Anna SCOLERI: «Le avversarie erano di buon livello, ci hanno forzate a mantenere sempre un’attenzione importante. Di certo abbiamo patito qualche alto e basso durante i set, specialmente nel secondo in cui abbiamo dovuto motivarci a vicenda per giocare con più intensità. La prestazione è stata buona: alcuni fondamentali sono stati efficienti, altri – come il servizio – sono andati un po’ calando. Nonostante ciò, abbiamo portato a casa i tre punti e questo ci piace».

SERIE B2

Il viceallenatore Paolo SALUSSOLIA sulla partita di sabato contro Vigevano: «Troviamo la terza delle quattro squadre identificate a inizio stagione come favorite dal pronostico. Una compagine che ha rinforzato il roster con De Bortoli, Banfi e Soffiato in palla alta (aggiungendole a Valli) e inserito al centro Bellinzona, già vista a UIV Pavia due stagioni orsono. Un ampio ventaglio di soluzioni offensive ben orchestrate da Gullì, che ci metterà a durissima prova. Un ostacolo molto alto che però ci offre la possibilità immediata di riscattare la prestazione opaca (eufemismo) di sabato scorso. “Prestazione” che, per come la vedo io, è la parola-chiave. Non potrebbe esserci occasione migliore per dimostrare di esserci difensivamente e a livello di voglia, nel cercare le soluzioni alle problematiche poste dall'avversario. Questo passo permetterebbe di approcciare con fondamenta solide il trittico successivo di gare, teoricamente più alla portata. Sabato abbiamo tutti qualcosa da dimostrare».

Aggiunge la centrale Matilde DE CARLINI, originaria di Vigevano: «Ci aspetta una partita davvero impegnativa: affrontiamo la Florens, squadra che attualmente guida la classifica. Sappiamo che sarà una sfida difficile, ma ci stiamo preparando con grande impegno per arrivare al meglio delle nostre possibilità. Dopo la pesante sconfitta in trasferta a Milano, il nostro obiettivo è riscattarci: vogliamo imparare dagli errori commessi e dare tutto quello che abbiamo, restando concentrate fino all’ultimo punto e mantenendo alto il nostro livello di gioco. Conosciamo bene la Florens, avendo giocato qualche amichevole contro di loro: sappiamo che partono subito forte, mantenendo un ritmo alto e costante per tutta la partita, con giocatrici esperte che sanno fare la differenza nei momenti decisivi del match. Sarà importante quindi entrare in campo con la giusta mentalità e affrontare ogni pallone fin dall’inizio come se fosse decisivo, senza cali di concentrazione. Per me, poi, questa partita ha un significato speciale, essendo di Vigevano. La Florens è stata una delle società in cui ho mosso i miei primi passi nel mondo della pallavolo, quando ero in Under12. Giocare una partita così importante contro la squadra della mia città mi dà una motivazione in più per dare il massimo e cercare di portare a casa punti preziosi per la classifica. Speriamo di vedervi numerosi al palazzetto, pronti a darci la carica per affrontare al meglio questa partita».

Il programma del finesettimana Biancoblu

SERIE B2

Sabato 16/11, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

BONPRIX TEAMVOLLEY – Pallavolo Florens Vigevano

UNDER18 Eccellenza

Domenica 17/11, ore 20.30. Palestra S.P. “Peretti” di Novara

Hajro Tetti Issa Novara – GENERALI TEAMVOLLEY

UNDER16

Domenica 17/11, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Virtus Biella Fucsia

UNDER14

Sabato 16/11, ore 16.30. Palestra L.S. “Bonaventura-Cavalieri” di Verbania

Pallavolo Altiora Verbania – ANGELICO TEAMVOLLEY

UNDER13

Sabato 16/11, ore 14. Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Volley San Giacomo

Lunedì 18/11, ore 19. Palestra S.M. “Caretto” di Crescentino (VC)*

Volley Crescentino – CONAD TEAMVOLLEY

*(RECUPERO 2a giornata).