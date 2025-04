A Ponderano si esibisce la Fanfara Alpina Valle Elvo aspettando l'Adunata

Inizia il conto alla rovescia per la 96ª Adunata Nazionale Alpini a Biella. Anche a Ponderano, in occasione dei 170 anni + 1 della Banda Musicale G. Rossini, in sinergia con il Gruppo Alpini di Ponderano, Comune e Parrocchia e la stessa realtà musicale, è stato organizzato per sabato 3 maggio un evento “AspettiAMO l’Adunata”.

Per l’occasione, in paese si esibirà la Fanfara Alpina Valle Elvo: alle 20 ritrovo presso il palazzo comunale di Ponderano, al quale seguirà una piccola sfilata per le vie del paese fino a raggiungere l’Oratorio, dove la Fanfara Alpina eseguirà il carosello, esibizione tipica delle fanfare militari. Al termine rinfresco preparato degli Alpini.

“Siamo molto felici di collaborare con la Banda Musicale di Ponderano per questo evento - spiega il capogruppo degli Alpini Ferdinando Rossini - 171 anni di fondazione sono tanti, la Banda Musicale in un paese è come un istituzione, poi festeggiare un compleanno importante come questo insieme ad una Fanfara Alpina, la settimana prima della nostra Adunata è ancora più bello. Per noi Alpini è un assaggio di quello che accadrà in tutto il Biellese nel fine settimana dal 9 all’11 maggio.Ci auguriamo che sabato 3 maggio i cittadini partecipino numerosi per festeggiare tutti insieme la nostra Banda Musicale.”