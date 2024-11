Un'interessante visita al Seminario di Biella

Il 12 novembre si è svolta una suggestiva visita alla Cappella del seminario di Biella organizzata dal Comune di Biella, Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con il Duomo di Biella, nell'ambito del progetto "Sia Luce".

L'iniziativa ha suscitato grande interesse tra i partecipanti, che hanno avuto l'opportunità di esplorare, insieme alla dott.ssa Bellardone, le bellezze storiche e artistiche della Cappella del Seminario, un luogo ricco di storia e di fascino, poco conosciuto ma di grande valore per la comunità. La visita ha permesso di scoprire la storia di questo straordinario spazio, il cui patrimonio artistico e religioso è legato a tradizioni secolari. Il gruppo di partecipanti, molto numeroso e attento, ha potuto apprezzare non solo la bellezza della Cappella, ma anche il suo significato nel contesto della città e della vita religiosa della comunità.

L'Assessore Isabella Scaramuzzi ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'iniziativa, sottolineando l'importanza di eventi come questo per promuovere la socializzazione tra le persone della terza età, stimolando al contempo un approfondimento e una valorizzazione della storia e della cultura locale.

"Queste iniziative – ha dichiarato l'Assessore – non solo arricchiscono il bagaglio culturale dei nostri cittadini, ma favoriscono anche la coesione sociale, unendo persone di diverse generazioni e background attraverso il valore della conoscenza e della cultura." L'incontro al Seminario è solo uno dei tanti eventi che rientrano nel programma di attività per la terza età, pensato per stimolare l'interesse e la partecipazione attiva dei cittadini più maturi. La prossima iniziativa sarà una visita guidata alla città di Asti e ai suoi mercatini di Natale, per la quale sono già stati organizzati ben due autobus per permettere a un numero maggiore di persone di partecipare.

Non mancheranno inoltre incontri informativi in collaborazione con la Motorizzazione Civile e altri eventi, tra cui la tradizionale Festa degli Auguri di Natale, che si terrà il 21 dicembre presso il Centro Dinamico in via Delleani 34. Un calendario ricco di proposte che si preannuncia ancora più entusiasmante, con tante attività volte a stimolare l'incontro, l'apprendimento e la condivisione di momenti piacevoli e significativi.

In conclusione, il successo di questa iniziativa testimonia l'importanza di investire nella cultura, nell'incontro e nella socializzazione come strumenti fondamentali per il miglioramento della qualità della vita e per la creazione di una comunità sempre più coesa e dinamica.