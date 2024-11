A Biella il TEDxBiella2024 Nati per desiderare

Sabato 9 novembre, nel pomeriggio, si è tenuto presso l'auditorium di Città Studi di Biella l'evento TEDxBiella. Gli organizzatori, Luca Murta, Christian Zegna, Irene Finiguerra e Matteo Lusiani, hanno invitato i relatori a riflettere sulla natura del desiderio, domanda che è stata estesa anche agli spettatori, i quali hanno potuto condividere il loro pensiero tramite un Qrcode su una pagina Instagram dedicata.

Il primo intervento è stato di Giorgio Moretti, che, seguendo il suo progetto "Una parola al giorno", ha esplorato il significato di "desiderio" e la necessità di cercarlo, anche quando sembra nascosto. L'attivista Valentina Tomirotti ha poi offerto un contributo toccante, sfidando lo stereotipo secondo cui, a causa della sua disabilità, il desiderio non le apparterrebbe: le sue parole hanno invece dimostrato l’opposto. L’atleta Beatrice Lanza ha associato il desiderio alle soddisfazioni sportive e al suo ruolo di allenatrice, raccontando la gioia di vedere il desiderio trasformarsi in motivazione negli occhi dei suoi ragazzi.

Raffaele Abbattista, fondatore di Bolle di Malto, ha condiviso la storia di come il desiderio di dare nuova vita a Biella abbia portato alla nascita di un evento dedicato alla socialità e alla birra artigianale. Hanno partecipato inoltre Lorenzo Baravalle, autore e divulgatore di cultura pop, Ambra Garretto, ginecologa, e Francesco Martini, direttore creativo di Leo Burnett Italy, che ha citato Massimo Recalcati ricordando al pubblico: “Quando si rinuncia alla chiamata del proprio desiderio, la vita si ammala”. Anais Drago, violinista e performer, ha raccontato di come nella sua infanzia abbia avuto pochi momenti per esprimere desideri, poiché si perdeva nell’attesa di una stella cadente e non aveva candeline da spegnere ai compleanni. Ascoltando il suo pezzo per violino, si percepisce però quanti desideri abbia saputo coltivare.

L’incontro si è concluso con l'intervento dello scrittore e giornalista Stefano Ferri, che ha ribadito quanto sia importante non lasciarsi scoraggiare dagli altri e restare fedeli al proprio desiderio di essere se stessi. Con un tocco di ironia, Christian Zegna ha chiuso la serata dando una simpatica “pagella” agli interventi, menzionando il coraggio di Ferri nell'aver criticato la Rivoluzione Industriale proprio a Biella, città arricchitasi grazie all’industria. La serata si è conclusa lasciando il pubblico con la curiosità di scoprire quale sarà il tema dell'edizione del 2025.