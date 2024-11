Biella Rugby torna in campo, grandi sfide nel fine settimana.

CADETTA

09.11.24 Rugby Varese v Biella Rugby 21-24 (16-21)

Marcatori. Mete: Fusaro, Moretti, Givonetti. Trasformazioni: Poli (3). Punizioni: Poli.

Biella Rugby: Negro; Tosetti, Braga, Moretti (56’ Ramella Pollone), Poli; Longo, Fusaro (52’ Defilippi); Givonetti, Trocca, Morandini (56’ Panatero); Passuello, Bottero (63’ Buturca); Vaglio (57’ Agnolio), Bortolot, Zavallone. Non entrato: Nardi.

Nicola Mazzucato, coach: “Partita dura per i ragazzi della Cadetta, la squadra avversaria si è dimostrata da subito ben organizzata in difesa e molto fisica sugli impatti, non fra le migliori partite, ma è anche grazie ai meriti degli avversari. Portiamo a casa una vittoria con la svolta di un calcio di punizione verso i minuti finali”.

UNDER 18

10.11.24 Biella Rugby v Amatori Verbania 41-20 (31-8)

Marcatori. Mete: Parnenzini, Rava (3), Silvestrini, Chiorboli, Bocchino. Trasformazioni: Salussolia (3).

Biella Rugby: Pagliano; Parnenzini, Meneghetti, Pavesi (49’ D’Herin), Rava; Salussolia, Bocchino; Chiorboli, Rossi (49’ Formigoni), Mosca; Perju, Chtaibi (41’ Corcoy); Novani, Bredariol, Silvestrini (46’ Pacchiarotti).

Pietro Giordano, coach: “Prestazione sottotono per i giovani Under 18, che seppur imponendosi sugli avversari non convincono; alcuni spunti individuali tengono in piedi la partita e consentono cinque punti in classifica”.

UNDER 14

9.11.24 a Sarre (Ao) Stade Valdotain v Biella Rugby 12-72

Marcatori. Mete: Balducci (5), Poli (2), Girardi (2), Buda, Bocca, Bolzoni. Trasformazioni: Balducci (5), Buda.

Biella Rugby: Bolzoni; Frigerio, Balducci, Paggio, Armenia; Poli, Siletti; Bocca; Pavanetto, L. Squara; Mercandino, P. Squara, Girardi. A disposizione: Botto Poala, Brunetti, Buda, Gobbi, Succio, Allera.

Edo Romeo, coach: “Ottima partita! Partenza non facile perché davanti avevano una squadra molto aggressiva fin dai primi minuti, faticando a trovare il nostro gioco. Forse un po’ troppe individualità da parte dei nostri, ma appena hanno preso le misure sono riusciti a iniziare a macinare un bel gioco di squadra finendo un ottimo primo tempo in vantaggio. Nel secondo tempo si sono rilassati subito e hanno subito due mete consecutive, poi piano piano hanno ripreso a giocare e continuato a fare un ottimo lavoro di squadra che ha portato al risultato finale di 72-12”.

UNDER 12

9.11.24 a San Mauro Torinese (To) Festa del Rugby

Squadre partecipanti: Brc, Stade Valdotain, Cus Torino, Valsusa

Biella Rugby: Andreotti, Baiguera, Blanco, Bonadeo, Caneparo, Chiodelli, Corchia, Finotto, Fizzotti, Leonzio, Masi, Queijo Michinhote, Milotta, Paiato, Pavan, Racanelli, Scaramal, Siletti, Tagliabue, Vella, Piacenza.

Francesco Casini, coach: “I ragazzi si sono potuti confrontare con i pari età piemontesi in una giornata di rugby e di festa”.

FEMMINILE UNDER18/16/14

9.11.24 A Casalbagliano (Al)

Squadre partecipanti: Volvera, Le Fenici/Brc, Sanremo, Cus Torino, Cus PO, Cuneo Pedona

Fabiana Alaimo, coach: “Le squadre juniores delle Fenici hanno partecipato alla seconda data del campionato piemontese juniores femminile a Casalbagliano, ospiti del Cus PO. L'Under 14, guidata dal coach Stefano Formaggio, ha vinto entrambe le partite contro Cus Torino/Cogoleto (20-15) e Volvera (45-10). Anna Palladino (Ivrea) è stata nominata "girl of the matches". Le squadre sono composte da giocatrici di sei club (Biella, Ivrea, San Mauro, Collegno, Stade Valdotain e Pro Vercelli) e si allenano insieme in raduni periodici.

L'Under 16 ha schierato due squadre: le arancioni (Collegno) e le rosse (Ivrea). La squadra rossa ha ottenuto ottime vittorie contro Sanremo e Volvera, mentre le arancioni hanno vinto contro Sanremo ma perso contro Volvera e Cus PO. Annalisa Della Negra (Biella) e Miriam Aimetti (Collegno) sono state le "girls of the matches".

L'Under 18 ha vinto contro Volvera (45-5) e contro Cuneo-Pedona con Cogoleto (35-25), con Arina Dix (Cus Torino) premiata come "girl of the matches". La giornata si è conclusa con una visita speciale di Emma Francescon, ex compagna ora all'Accademia del Cus Milano, accolta calorosamente dalle sue ex compagne di squadra”.