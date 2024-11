Intelligenza Artificiale: nasce il gruppo Digitale CNA Biella che si presenta con un evento dedicato al mondo del lavoro

"Pillole di AI - Intelligenza Articifiale per Artigiani e PMI" è il titolo dell'evento che porta la firma di CNA Biella, in particolare del neonato gruppo Digitale di CNA Biella, in programma il 23 novembre a Palazzo Ferrero.

"Obiettivo del neonato gruppo Digitale - spiega il presidente di CNA Gionata Pirali - è fornire strumenti concreti per affrontare le sfide digitali e per divenire collettore di imprenditori e professionisti che in CNA vogliono e si sentono rappresentati. Questo evento per noi, come tutti gli eventi organizzati da noi, serve per interrogarsi su che cosa è l'AI, per capire dove si può arrivare con il suo utilizzo, per comprenderne gli sviluppi e dare soluzioni al suo utilizzo, in maniera costruttiva. Consapevolezza, cultura digitale e concretezza, questi i valori ai quali ci ispiriamo con la nascita di questo gruppo e questo primo evento di presentazione".

L'evento si svolgerà dalle 16. Rappresenterà un momento di formazione gratuita rivolta a imprenditori, artigiani e professionisti, rappresentati nel gruppo stesso composto oggi da una decina di persone di cui Filippo Miotto ne è il portavoce. Il direttore Valentina Gusella introdurrà il gruppo Digitale, seguirà un intervento di Jonah Lynch, esperto in Intelligenza Artificiale.

"Lynch spiegherà in maniera pratica come l'AI può rappresentare un alleato per le PMI e gli artigiani - spiega Miotto - . Come posso organizzare i turni in un'azienda, come posso rispondere a una recensione negativa su un motore di ricerca e tanti altri utilizzi. Noi come gruppo ci occuperemo di formare su questo tema sia professionisti, che imprenditori che artigiani che il mondo della scuola. Abbiamo già anche preso contatto con i presidi a questo proposito. Vogliamo avvicinare i giovanissimi a questo mondo per mostrare loro come possa essere impiegato nell'artigianato".