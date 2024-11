Cossato, al via il trasloco degli uffici comunali: ecco cosa cambia

Il comune di Cossato informa che dal 15 novembre l’Ufficio Servizi Demografici, Elettorale, Stato Civile, Leva e l’Ufficio URP si sposteranno di sede dall'attuale Piazza Angiono 14 a Piazza E. Tempia n. 34 presso il condominio Agorà.

"Le operazioni di trasloco comporteranno inevitabilmente l'interruzione delle attività di ufficio, a livello di sportello, le comunicazioni via telefono e via mail, che si cercherà di limitare ai soli giorni 15 e 18, confidando di riprendere la piena operabilità nella giornata di martedì - si legge nella nota del Comune - Gli uffici coinvolti nel trasloco assicurano di essere reperibili via telefono e via mail fino alle16 del giovedì 14 novembre, le mail inviate successivamente a tale orario saranno gestite non prima di martedì 19 novembre. Nei giorni sopra indicati gli uffici garantiranno solamente i servizi essenziali; pratiche di autorizzazione di polizia mortuaria e dichiarazioni di nascite presso il Comune o tardive".

Per tutte le altre pratiche è possibile seguire le indicazioni di seguito riportate: Carta d'identità in caso di urgenza è possibile recarsi presso qualsiasi altro Comune d’Italia e richiedere l’emissione della Carta d’identità o qualsiasi altro servizio. Stampa certificati anagrafici: è possibile recarsi in qualsiasi Comune Italiano oppure stampare in autonomia il certificato tramite il sito ANPR ( https://www.anagrafenazionale.interno.it/ ) accedendo con le credenziali SPID o CIE e dove si ha la possibilità di stampare certificati per l’interessato e per le persone con lui conviventi.

Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà: è possibile recarsi a farsi autenticare la sottoscrizione in qualsiasi comune Italiano. Certificazioni di Stato Civile (nascita, morte, matrimonio, unione civile, cittadinanza): A tal proposito si comunica che questo Comune emetterà il documento a seguito di richiesta scritta. L’emissione di tali certificati, a causa del completo trasloco degli arredi, potrà subire dei rallentamenti indicativamente fino al 6 dicembre.

Dal 19 novembre gli uffici sono a disposizione per eventuali informazioni. Variazione di residenza: è possibile inviare la documentazione dopo averla scaricata dal sito all’indirizzo protocollo@comune.cossato.bi.it – PEC cossato@pec.ptbiellese.it oppure tramite il sito ANPR (https://www.anagrafenazionale.interno.it/) accedendo con le credenziali SPID o CIE.