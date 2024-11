Cena dei coscritti a Viverone, compagni arrivati anche dalla Sicilia e da Dubai

La cena dei coscritti è sempre un piacevole momento di ritrovo e condivisione del tempo trascorso in passato assieme ai vecchi compagni di tante avventure.

Un modo per conoscere i progressi e le novità di ognuno in un clima dominato dalla nostalgia e dai ricordi di vecchie esperienze. Ed è ciò che è accaduto lo scorso weekend, dove 20 amici del 1974 si sono ritrovati in un ristorante di Viverone per i loro primi 50 anni.

Molti di loro residenti a Cavaglià ma alcuni provenienti da terre lontane, come la Sicilia e addirittura da Dubai, città degli Emirati Arabi Uniti. “È stata una bella rimpatriata – confida Giorgio Cabrio, l'attuale vicesindaco di Cavaglià – È sempre molto piacevole prendere parte a questo genere di eventi. È stato un momento davvero indimenticabile per tutti quanti noi”.