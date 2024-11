Ponderano: Va in scena "Un corpo e un'anima" dei Nuovi Camminanti

Sabato 16 novembre 2024 alle ore 21:00 la Compagnia teatrale “I NUOVI CAMMINANTI” di Biella chiuderà la rassegna dialettale “Autunno a Teatro” organizzata dalla Pro Loco di Ponderano presso il Centro Polivalente di Ponderano, in via Mazzini 25, con una commedia inedita, in due atti, di carattere tragicomico, dal titolo “Un corpo e un’anima”.

L’esimio, stimatissimo Ragionier Goffredo Bertola muore improvvisamente per causa imprecisata. Ma muore completamente? Forse non proprio completamente! La sua presenza in spirito, non vista né sentita, aleggia ancora con le sue emozioni e la sua vitalità, proprio lì, nell’amato studio-salottino. Mentre i “suoi cari” lo piangono disperatamente, il quasi defunto ha modo di constatare che, come ben recita una splendida canzone “ogni dramma è un falso”!

La commedia, scritta e diretta da Mariella Acquadro, vedrà in scena, in ordine di apparizione, Laura Vittino, Dario Bertagnolio, Maurizia Mosca, Giovanni Iannone, Antonella Boccadelli, Alberto Fante, Claudia Vineis, Carlo Costetti, Paolo Pierotti, Lisa Zanni.

Sceneggiatura, aiuto regia e organizzazione di scena sono a cura di Cristina Martini; musiche, suoni ed effetti speciali a cura di Maurizio Mercandino; trucco e costumi di Monica Rubin Barazza; addestramento cane da parte di Fiorina Arrigosi.