Motori, Biella Motor Team pronta per la Coppa Italia.

Impegno di prestigio, il prossimo week end, per la scuderia Biella Motor Team che sarà impegnata a Genova nel 40° Rally della Lanterna, finale unica della Coppa Italia Rally, atto finale del percorso iniziato con la Coppa Rally di Zona.

Il sodalizio sarà presente con i suoi equipaggi che si sono guadagnati, con le vittorie ed i punti conquistati nei rally regionali, il diritto di partecipare alla gara ligure il cui livello si preannuncia elevato e con un elenco iscritti di assoluto prestigio.

I primi a partire, con il numero 33, sono Stefano Serini ed Andrea Pessot con una Mitsubishi Lancer di classe N4. Il pilota ossolano si è guadagnato l’accesso andando a vincere la propria classe d’appartenenza nel Coppa di Rally Zona 5 che comprende il Friuli ed alcune province del Veneto. Grazie ai successi ottenuti in classe Rally4 nell’ambito della Coppa Rally Zona 1 (Valle d’Aosta e Piemonte tranne le province di Asti ed Alessandria) con il numero 58 ci sono Massimo Lombardi ed Erika Bologna con l’abituale Peugeot 208 GT Line. Stesso percorso, ma in classe N2, per Alessandro Colombo e Matteo Grosso. La loro Peugeot 106 Rallye avrà sulle fiancate il numero 183. La gara prenderà il via da Genova sabato 9 novembre alle 15,30 dove i concorrenti torneranno, dopo due prove speciali, alle 18,50 per la sosta notturna. Si riparte il giorno dopo alle 7,30 per disputare altre sei prove speciali. Alle 17 l’arrivo finale della gara ligure.

Nello stesso week end, in provincia di Verona, la Biella Motor Team schiera due equipaggi al Lessinia Rally Historic. Gara per vetture storiche. Con la loro Porsche 911 Carrera RS (numero 57) ci sono Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini mentre i gemelli torinesi Giovanni ed Elio Baldi (numero 87) hanno scelto una Fiat 124 Abarth.