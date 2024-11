Enduro: Trofeo delle Regioni a Olbia, Elisa Givonetti sul podio per la 4° volta consecutiva

Il mese scorso la giovane biellese Elisa Givonetti è stata "incoronata" campionessa regionale di Enduro. E con questo titolo nel fine settimana ha preso parte al Trofeo delle Regioni in Sardegna, dove per la 4 volta è salita sul gradino più alto del podio nella competizione femminile. Con lei Sabrina Lazzarino (Beta) per il Piemonte. La Liguria si è piazzata seconda e la Toscana terza.

Elisa ha dato il meglio di se su di un percorso di 60 chilometri predisposto dal Motoclub Insolita Sardegna ASD. In tutto 159 i piloti partecipanti.

Il Piemonte ha vinto due trofei su tre, quello della femminile con Elisa e lo junior. Presente all'evento soddisfatto anche il Presidente della Federazione piemontese.