Jorioz Vini, l'enoteca a domicilio di riferimento per l'Adunata degli Alpini a Biella 2025

L'enoteca Jorioz oggi ha il suo punto di forza nella consegna a domicilio, e sarà certamente utile avere un partner affidabile per i vari ristoranti e bar biellesi, che riesca a garantire il dovuto rifornimento.

Per ordinare o richiedere anche il catalogo completo di ciò che offre l'Enoteca basterà inviare un messaggio su WhatsApp al numero di Andrea 349/1041844 oppure via mail all’indirizzo andrea@jorioz.it: in pochi minuti l’ordine verrà elaborato per essere preparato e spedito, garantendone la consegna in massimo 24 ore in tutta la provincia di Biella. Gli ordini possono essere spediti anche in tutto il Piemonte e in tutta Italia (i tempi di consegna saranno quelli standard dei corrieri).