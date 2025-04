Pasquetta senza picnic? Nessun problema!

Se l'erba bagnata ha mandato all’aria i vostri piani per il picnic, niente panico: la Pasquetta può trasformarsi in un’esperienza culinaria che esalta territorio, tradizioni locali e buon gusto. Ecco una proposta che unisce autenticità e quel tocco di classe per stupire i vostri ospiti!

*Menù di Pasquetta con sapori biellesi *

💡 Un viaggio nei sapori della tradizione locale

🥂 Antipasti:

- Tartare di fassona piemontese al naturale con coroncina di verdurine dell’orto all’agrodolce

- Flan di asparagi selvatici con fonduta delicata di toma Biellese e porri croccanti

- Filetto di trotella in carpione leggero

- Salame di patate biellese, accompagnato da pane rustico e un chutney di mela renetta

🍚 Primo piatto:

- Riso di S. Andrea Baraggia DOP con zucchine e fiore di zucchina in tempura

🔥 Secondo piatto:

- La grigliata di Pasquetta:

- Costolettine di agnello

- Filetto di maialino

- Petto di pollo

- Patate al barbecue con salsa in abbinamento

- Polenta concia biellese con formaggio fuso e burro d’alpeggio

🍰 Dessert:

- Tiramisù al limoncello e fragole, con la colomba al posto dei savoiardi

- Paste di meliga biellesi, accompagnate da un bicchierino di ratafià di ciliegie

Non serve un prato asciutto per vivere una Pasquetta memorabile! Questo menù non solo valorizza i prodotti a km zero e le eccellenze della cucina biellese, ma trasforma il pranzo di Pasquetta in un viaggio tra sapori autentici e tradizione.

Che sia a casa o in compagnia, questa proposta è perfetta per stupire i vostri ospiti e celebrare il Lunedì dell’Angelo con gusto e classe.

Buona Pasquetta e buon appetito!