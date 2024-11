Carabinieri, il Capitano Matteo Ettore Grasso è il nuovo comandante di Cossato

Oggi, 7 novembre, si è insediato il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Cossato, il Capitano Matteo Ettore Grasso.

Proveniente dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo ha preso il posto del Tenente Colonnello Sergio Siddi, il quale ha raggiunto il meritato congedo, dopo quasi quarant’anni di servizio reso a fianco dei cittadini, operando sempre con impegno e passione nella compagine territoriale dell’Arma.

Il Capitano Grasso, nato a Milano nel 1979, ha iniziato la carriera militare nel 2008 entrando alla Scuola Allievi Marescialli Carabinieri di Velletri per poi divenire Ufficiale dell’Arma nell’anno 2015. Ha retto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Savona dal 2016 al 2021, ricoprendo poi, sino allo scorso mese di settembre, quello di Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo.

Per lui, che da maresciallo ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Gattinara, si tratta di un ritorno “quasi a casa” in un territorio a lui familiare, al quale è legato per aver contribuito alla sua formazione nei primi anni della carriera professionale nell’Arma dei Carabinieri.

Al Tenente Colonnello Siddi va la profonda gratitudine della scala gerarchica, e dei militari tutti della Compagnia di Cossato, per l’eccellente servizio reso negli anni di Comando, al Capitano Grasso i migliori auguri di buon lavoro.