Rally & Co in pista al Giro dei Monti, ecco gli equipaggi in gara FOTO

Weekend intenso per i piloti della scuderia Rally & Co che saranno impegnati in Liguria per la 6° edizione del Giro dei Monti savonesi storico. Partenza ed arrivo da Albenga dopo aver percorso 69 km con 8 prove speciali (3 ps ripetute la Onzo e Caso di 10 km e la corta ma ostica Testico di 6 km) per i 5 equipaggi portacolori del team biellese a partire da Marco Bertinotti navigato in questa occasione dalla moglie Barbara Ravelli sulla consueta Porsche 911 seguiti da Luca Delle Coste e Giuliano Santi su Ford Escort RS; i due equipaggi citati sono quelli che si stanno giocando il Trofeo Memory Fornaca di cui il monti savonesi è appuntamento valido per acquisire punti. Sulla Ford Escort Bianca e rossa al via Pierluigi Porta navigato da Maurizio Barone mentre sulla Fiat 127 gruppo due saranno della partita Stefano Zublena ed Alberto Costenaro seguiti dall’equipaggio tutto femminile composto da Marina Frasson e Masina Palitta a bordo di una Renault 5 Gt Turbo di classe J1.

c. s. Rally & Co g. c.