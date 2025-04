Martedì nero sulle strade di Biella, 6 incidenti con un ferito

Incidenti stradali a raffica nella giornata di ieri, martedì 15 aprile, con 6 sinistri e un ferito.

Il primo è stato segnalato nel comune di Valdengo dove un giovane in auto ha terminato la sua corsa contro uno spartitraffico in cemento. Fortunatamente è rimasto indenne. Ai Carabinieri avrebbe spiegato di aver perso il controllo del veicolo per evitare il contatto con un animale selvatico apparso improvvisamente sulla carreggiata.

A Biella, invece, due automezzi si sono scontrati senza conseguenze gravi mentre ci sarebbe stato un ferito in codice verde nell'impatto tra un'auto e una bici. Tra Masserano e Brusnengo, invece, un'altra auto si sarebbe ribaltata in un vigneto per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Anche in questo caso, la conducente non ha ricorso alle cure mediche.

Infine, a Cavaglià e Castelletto Cervo, due mezzi pesanti sono parzialmente usciti dalla sede stradale; in seguito, dopo le operazioni di recupero, entrambi hanno ripreso la loro marcia.