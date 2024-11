Aglioween a Piedicavallo, un weekend di tradizione e divertimento per tutte le età

Uno degli eventi più amati in Valle Cervo è tornato, riscuotendo il consueto successo: nel weekend del 2 e 3 novembre, la Pro Loco di Piedicavallo ha festeggiato Aglioween, l'ormai tradizionale evento che coniuga la tradizione piemontese con l'allegria di Halloween. Il pomeriggio di sabato 2 novembre si è svolta la seconda edizione della festa di Halloween per i bambini: oltre 30 piccoli mascherati, accompagnati dalle loro famiglie, si sono divertiti con giochi e caramelle nel cortile della sede degli Alpini di Piedicavallo, approfittando della giornata di bel tempo.

Ad arricchire il pomeriggio è stata una merenda gustosa, preparata con cura dalla Pro Loco, mentre i genitori hanno potuto gustare l’ottimo vin brulé offerto dai volontari del Gruppo. La sera è stata dedicata ai sapori della cucina piemontese, con l’amatissima bagna cauda di Paola. E per i più coraggiosi… Il bis, con il pranzo di domenica! Entrambi gli eventi hanno registrato il tutto esaurito, confermando la forte attrattiva della formula "Aglioween", che affascina grandi e piccoli.

"Siamo molto soddisfatti del successo riscosso da questa iniziativa - ha dichiarato Veronica Rosazza Prin, presidente della Pro Loco di Piedicavallo - Non ci aspettavamo così tanti bambini per questa seconda edizione della festa dedicata ai più piccoli e siamo felici di essere riusciti a regalare un pomeriggio in allegria a così tante famiglie, non solo della Valle. I nostri ospiti sono infatti giunti da diverse parti del Biellese: qualcuno ci ha persino confessato di non essere mai venuto a Piedicavallo prima; questo è per noi un bellissimo complimento. Ci teniamo poi in particolar modo a ringraziare i volontari del Gruppo Alpini di Piedicavallo che, come sempre, hanno dimostrato grande spirito di collaborazione e amicizia per le attività e la promozione del paese".

Visto l’entusiasmo, la Pro Loco sta già pensando a nuovi dettagli per la terza edizione della festa dei bambini del 2025, con l'obiettivo di ampliare l'offerta e accogliere ancora più famiglie. Mentre la Pro Loco si prepara al prossimo evento in programma, il pranzo della polenta concia dell’8 dicembre, bollono in pentola tanti nuovi, emozionanti e divertenti appuntamenti per l'anno che già si appresta a cominciare.