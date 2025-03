Serie di sinistri stradali nel Biellese. Ieri mattina, poco prima delle 13, si sarebbe verificato un incidente a Biella, dove non si sarebbero registrati feriti. Sul posto la Polizia Locale per gli accertamenti di rito.

A Sostegno e Andorno Micca, invece, due auto hanno centrato in pieno due animali selvatici comparsi sulla sede stradale. In entrambi i casi i conducenti sono rimasti indenni. Presenti i Carabinieri per gli accertamenti di rito.