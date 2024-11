Bando Sport+: 120 mila euro per l’attività sportiva Biellese.

Ammonta a oltre 120 mila euro l’importo complessivo deliberato nel mese di settembre nell’ambito del bando “Sport+” realizzato in collaborazione con la Fondazione Fila Museum all’interno del protocollo d’intesa messo a punto con l’Ente e che ha l’obiettivo di sostenere iniziative sul Biellese, tra cui quelle in ambito sportivo, attraverso un percorso comune di co-programmazione e co-progettazione.

La cifra è suddivisa in € 102.500 a carico della Fondazione e € 20.500 a carico di Fondazione FILA Museum.

“Lo sport è un potentissimo strumento di crescita e inclusione e contribuisce alla salute delle persone fin dall’infanzia - commenta il presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Michele Colombo – il bando Sport + si ispira agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare l'Obiettivo 3 ‘Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età’ e l'Obiettivo 10 ‘Ridurre le ineguaglianze all'interno e fra le Nazioni’, questi sono gli obiettivi che abbiamo condiviso anche con Fondazione FILA Museum nell’ambito del Protocollo d’intesa che ha permesso il potenziamento del bando di quest’anno in un’ottica di sviluppo territoriale”.

“Siamo felici di collaborare con Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per il bando Sport+. La promozione della pratica sportiva, unita al coinvolgimento delle realtà territoriali, lo rendono un progetto che sposa appieno la filosofia di Fondazione FILA Museum. Un’iniziativa che rinsalda ancora di più il protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso gennaio.”

Marta Benedetto, vicepresidente Fondazione FILA Museum.

Questo l’elenco completo dei contributi stanziati:

€ 6.000,00 - Asd. Atletica Stronese; Strona (BI); Promozione attività sportiva per bambini e ragazzi in età scolare e attività di inclusione sociale;

€ 6.000,00 - Asd Valle Elvo – Occhieppo Superiore (BI), per il progetto Solide fondamenta 3 muoversi includendo;

€ 6.000,00 - Apd Pietro Micca – Biella, per il progetto Inclusione e formazione;

€ 6.000,00 - Creartistica Asd – Cossato (BI), per il progetto Insieme si cresce;

€ 6.000,00 - Asd Trivero Basket – Valdilana (BI), per il progetto Pallacanestro educativa a Valdilana;

€ 6.000,00 - Asd Società Ginnastica La Marmora – Biella, per l'attività motoria di base con inizio a tre anni può proseguire, con le varianti dovute all'età, alle inclinazioni, alle scelte di vari sport, si spera fino alla maggior età;

€ 6.000,00 - Asd Teens Basket Biella – Cossato (BI), per il progetto Sport e salute per crescere meglio;

€ 6.000,00 - Apd Gruppo Sportivo Tollegno – Tollegno (BI), per il progetto Palestra: un posto per tutti;

€ 6.000,00 - Asd Biella Rugby Club – Biella, per il progetto Biella multisport: crescita, formazione e benessere attraverso lo sport giovanile;

€ 6.000,00 - Asd Bi-Roller Pattinaggio Biella – Biella, per il progetto Tutti sulle rotelle 2024;

€ 6.000,00 - Asd Rhythmic School – Candelo (BI), per il progetto Crescere e formarsi con la ginnastica ritmica;

€ 3.000,00 - Asd Biella Next; Biella; Asd Biella next - progetto di alfabetizzazione sportiva 2024_2025;

€ 3.000,00 - Asd Tigers Prealpi Biellesi; Lessona (BI); Crescere con un pallone;

€ 3.000,00 - Asd Scuola Pallavolo Biellese – Biella, per il progetto Minivolley unificato;

€ 3.000,00 - Asd Teamvolley – Lessona (BI), per l’attività di pallavolo giovanile stagione 2024/2025;

€ 3.000,00 - Asd Ippon 2 Karate- Occhieppo Superiore (BI), per il progetto Combattiamo insieme le differenze con il karate;

€ 3.000,00 - Asd Bugella Sport – Biella, per il progetto Atletica, benessere salute fisica e mentale;

€ 3.000,00 - Asd Biellese 1902 – Biella, per l’attività sportive giovanili per la stagione 2024-2025;

€ 3.000,00 - Asd Basket Femminile Biellese – Cossato (BI), per il progetto Sostegno attività sportiva giovanile anno 2024 / 2025;

€ 3.000,00 - Asd Tennistavolo Biella – Biella, per il progetto Tennistavolo + 2024;

€ 3.000,00 - Acf Biellese – Biella, per il progetto Women‘s football: not just a men’s sport;

€ 3.000,00 - Asd Free Time Biella – Viverone (BI), per il progetto Avviamento all'attività motoria dai 3 ai 18 anni;

€ 3.000,00 - Fcd Cossatese – Cossato (BI), per il progetto Il pullman dei bimbi;

€ 3.000,00 - Asd Ucab 1925 – Biella (BI), per l’attività ciclistica giovanile;

€ 3.000,00 - Football Club Valsessera – Crevacuore (BI), per il progetto Valsessera calcio: non solo sport ma integrazione e aggregazione sociale;

€ 3.000,00 - Asd Piemonte Ginnastica – Biella, per il progetto Sport, palestra di vita;

€ 2.500,00 - Asd F.G Vilianensis – Vigliano Biellese (BI), per il progetto Sport con la Vilianensis

€ 2.500,00 - Asd Centro Danza Scarpette Rosse; Mongrando (BI); Stiamo bene insieme! Sezione arte e movimento;

€ 2.500,00 - Asd Pollone; Pollone (BI); Progetto crescere insieme giocando -;

€ 2.000,00 - Asd Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo; Biella; Lo sport è aggregazione, inclusione e futuro benessere;

€ 1.500,00 - Asd Cycling Center; Cossato (BI); Giovani in bicicletta alla scoperta del territorio (multi-bikers);

€ 1.000,00 - Asd Ginnastica Biella – Campiglia Cervo (BI), per il progetto Psicomotricità in sicurezza.