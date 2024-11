A Occhieppo Inferiore scuola in festa per la giornata nazionale dell’Unità nazionale tra canti e poesia FOTO e VIDEO

A Occhieppo scuola in festa per la giornata nazionale dell’Unità nazionale tra canti e poesia FOTO e VIDEO

Oggi, martedì 5 novembre i ragazzi dell'Istituto Comprensivo E. Schiapparelli si sono esibiti al polivalente di Occhieppo Inferiore in occasione della giornata nazionale dell’Unità nazionale, tra canti e poesia. Presente in prima fila anche la sindaca Monica Mosca, oltre a rappresentanti delle istituzioni come Gianni Chiorino ANPI provinciale, Cleto Canova del coordinamento territoriale della Protezione Civile

Una sola la parola chiave Pace. A dimostrarlo anche i dipinti realizzati dai ragazzi con i pennarelli Uniposca, come ha spiegato l'insegnante di arte e disegno, ispirati dai grandi artisti che hanno preso parte alla mostra organizzata dalla Fondazione cassa di Risparmio "Jago, Banksy, TvBoy e altre storie controcorrente".