Biella, agenti aggrediti dai detenuti: nuovo episodio di violenza al Carcere

Grave episodio di violenza ai danni del personale di Polizia Penitenziaria. È successo nella serata di ieri, 4 novembre, nel reparto di isolamento del Carcere di Biella.

Lo denuncia SiNAPPe: “Un detenuto è stato protagonista di una brutale aggressione, coadiuvato da altri due facinorosi, nei confronti del personale in servizio. Agenti presi a pugni, altri che si contrappongono tra il carcerato e il loro collega in servizio per mettere fine a questo vile atteggiamento che ha causato 8 giorni di prognosi a testa per le tre unità aggredite. Il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria si dice veramente esausto di registrare tutti i giorni eventi che mettono a serio rischio l’incolumità del personale di Polizia Penitenziaria che, comunque nonostante tutte le difficoltà e pericoli, con sacrificio, porta a termine tutti i giorni i compiti istituzionali affidati al Corpo Il vicesegretario Regionale Matteo Ricucci esprime rammarico e si augura una pronta guarigione ai colleghi. Il segretario nazionale Raffaele Tuttolomondo, sempre vicino al personale della Casa Circondariale di Biella, ha ribadito più volte che, con massima urgenza, serve un intervento dell'amministrazione penitenziaria ed anche del Governo che proceda ad assumere ulteriore personale di Polizia Penitenziaria visto la grave carenza organica e le figure di riferimento per il reinserimento socio-riabilitativo della popolazione detenuta che attualmente supera i limiti della reale capienza degli istituti penitenziari tutti in sovraffollamento”.

Ulteriori dettagli su quanto accaduto sono emersi tramite la segretaria provinciale di UIL PA: “Un detenuto al rientro dal colloquio, durante il passaggio di consegne, ha iniziato ad aggredire i colleghi verbalmente e successivamente brandendo due bastoni di legno ricavati da un tavolino ha colpito diverse volte il personale che era in servizio. A giungere subito in aiuto per i soccorsi sono stati altri due agenti, di cui uno veniva fermato da un altro detenuto e preso a pugni dietro la nuca, mentre l’altro agente nel tentativo di sedare e fermare l’aggressione riceveva da un altro detenuto diverse bastonate. Dopo attimi di paura e di criticità, il personale aggredito riusciva a dimenarsi dalla furia di questa aggressione e mettersi in sicurezza. Le gravi condizioni di carenza di organico ha messo a dura prova, ancora una volta, la tenuta dell’ordine e della sicurezza. La Segreteria Provinciale della UIL PA - Polizia Penitenziaria auspica che il provveditore regionale attivi provvedimenti esemplari nei confronti dei detenuti. È altresì auspicabile che i colleghi coinvolti siano segnalati per una meritata ricompensa”.