Candelo, torna il teatrino dei burattini

Torna sabato 9 novembre il teatrino dei burattini con i volontari della Biblioteca Civica di Candelo, ormai un punto fisso della programmazione.

Questa volta è di scena una fiaba di Italo Calvino "Il Re Crin", riadattata dai volontari. Lo spettacolo avrà inizio alle 10 ed è rivolto ai bambini dai 3 ai 8 anni. La fiaba narra la storia del Re Crin che poi si trasforma in... per scoprirlo siete invitati tutti in biblioteca.

Per prenotazioni: mail ufficiocultura@comunedicandelo.it oppure via Whatsapp al numero 015-2535146La partecipazione è aperta a tutti.