Giornata a favore dell'ambiente, tanti rifiuti raccolti a Cossato: c'è perfino uno stereo portatile FOTO

“Questa volta non siamo stati in tanti ma anche se eravamo in 5 siamo comunque riusciti a raccogliere oltre 300 litri di rifiuti, percorrendo un tratto piuttosto breve”. Parola degli organizzatori del Cleanup a favore dell'ambiente, andato in scena nei giorni scorsi nel centro di Cossato. Diversi i rifiuti abbandonati nella vegetazione: per lo più bottiglie, lattine, plastica di vario tipo.

Poi, nel vicino comune di Quaregna Cerreto, sono stati raccolti materiali in cartone. Il totale di giornata è di 40 litri di carta, 140 di rifiuti leggeri, 80 di vetro, 100 di indifferenziato. Trovato anche uno stereo portatile, assieme ad un orologio da scrivania e un cerchione. “Abbiamo recuperato quanto è stato per noi possibile perché in alcune aree la vegetazione era fitta – spiegano - Magari in inverno si riuscirà a raccogliere anche quello che è rimasto. Come la volta scorsa, il Comune è stato davvero molto disponibile perché ci ha lasciato i cassonetti per la raccolta differenziata e si occuperà del conferimento all’ecocentro e dello smaltimento di quanto raccolto".

Con questo cleanup, gli organizzatori hanno voluto dare un segnale positivo: "Un gesto semplice che può fare una grande differenza. È stato toccante incontrare persone sensibili che si sono fermate a parlare con noi e a ringraziarci per quello che stavamo facendo. Abbiamo bisogno di diffondere questa consapevolezza perché il nostro pianeta è un essere vivente e dobbiamo rispettarlo e averne cura. Chi volesse unirsi a noi o essere aggiornato delle nostre iniziative non esiti a contattare il numero: 340.0817252”.