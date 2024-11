Camminata in rosa a Gifflenga, in 80 in marcia per la prevenzione FOTO

Camminata in rosa a Gifflenga, in 80 in marcia per la prevenzione

"Ringraziamo di cuore tutte le persone che sono intervenute a questa Camminata in rosa sulla prevenzione dei tumori femminili e ringraziamo il Comune di Gifflenga per averci ospitato e dato la possibilità di utilizzare un percorso già avviato in occasione di una campagna al femminile "JustWomanIam".

Le Splendorine in Cammino e ASD Splendor 1922 sono entusiasti del successo dell'evento che si è svolto sabato 2 novembre, per la riuscita del quale ringraziano anche la dottoressa Vettorello, AslBi per aver promosso i buoni e corretti stili di vita, ma anche presidente e sponsor e la pro loco di Gifflenga che ha ristorato i presenti con un buon the caldo.

In tutto sono stati un'ottantina i partecipanti che hanno scelto di dedicare il loro tempo alla prevenzione.

E quindi....ora non resta che dire arrivederci alla prossima camminata!