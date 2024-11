Maratona di New York, Paolo Vialardi tra i runner biellesi alla partenza VIDEO

Ci siamo: tra poco anche il runner biellese Paolo Vialardi inizierà a correre sull'asfalto di New York perchè assieme ad un gruppo di appassionati biellesi prenderà parte alla 53° edizione della Maratona blindatissima per via delle tensioni delle presidenziali.

Tra i corridori l'etiope Tamirat Tola, il belga, Bashir Abdi e gli etiopi Geoffrey Kamworor, Albert Korir ed Evans Chebet.

L'Italia, con il suo numero di partecipanti si conferma la seconda nazione dopo gli Stati Uniti.