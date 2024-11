Michael Kenna al Monastero di Bose, a Magnano l’incontro fotografico.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fotografia: domenica 10 novembre alle ore 14.30, il Monastero di Bose ospiterà Michael Kenna, uno dei maggiori fotografi di paesaggio del nostro tempo. Inglese di nascita e residente a Seattle, Kenna è noto per la sua tecnica unica, che prevede lunghi tempi di esposizione su pellicola, regalando immagini senza tempo in cui luci, ombre e riflessi trasformano il contesto in poesia visiva.

Kenna, che si è formato al London College of Printing e ha affinato la sua esperienza con la fotografa Ruth Bernard a San Francisco e durante il corso della sua carriera ha catturato alcune delle immagini più suggestive al mondo.

La sua opera, presente in musei prestigiosi come il Victoria and Albert Museum di Londra e la National Gallery of Art di Washington, è un viaggio intimo e potente nella bellezza nascosta del paesaggio, che nel suo lavoro su Venezia si esprime attraverso atmosfere rarefatte e scorci inediti.

L'incontro offrirà un’occasione unica per esplorare da vicino l'arte di Kenna e perdersi nei racconti dietro le sue opere.