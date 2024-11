Biella, Carabinieri in GUS per la Festa delle Forze Armate: ecco dove saranno (foto di repertorio)

In occasione della Festa delle Forze Armate del 4 novembre, i Carabinieri in Grande Uniforme saranno presenti a Biella: in via Italia (sabato 2 novembre, 10-13) e al Centro Commerciale Gli Orsi (3 novembre, 10-13). Per l’occasione verranno altresì allestite due vetrine “Carabinieri” nei citati luoghi.